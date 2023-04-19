«Еще не видел». В Воздушных силах отреагировали на сообщения Германии о доставке в Украину ЗРК Patriot 19 апреля, 10:52 ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/www.flickr.com)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сообщение Германии о доставке в Украину ЗРК Patriot, заявил, что в настоящее время комплекс «не видели», но ждут его.

Отвечая на вопрос, находится ли в Украине ЗРК Patriot, он ответил: «Еще не видел», «но ждем».

«Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. Мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых давно говорили», — сказал он.

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Игнат добавил, что этот комплекс дальнобойный, поэтому может доставать на расстояние до 150 километров, что позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от границ Украины.

«Ну и также комплекс, если это вариант Patriot PAC-3, может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км, но все же это первые комплексы, которые могут сбивать в Украине баллистические ракеты, как Искандер-М и другие», — сказал спикер.

18 апреля правительство Германии сообщило, что Украине передали новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды для него.

Системы ЗРК Patriot обещали передать Украине США, Германия и Нидерландов.

30 марта представитель Пентагона сообщил, что 65 украинцев закончили тренировки на системах Patriot в США. По данным СМИ, американские Patriot будут переброшены в Украину «быстрее, чем планировалось ранее».