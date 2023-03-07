Немецкие инструкторы обучают украинских военных управлению системой ПВО IRIS-T: в Минобороны показали фото 7 марта, 09:44 Военные Украины и Германии тренируются на установке ПВО IRIS-T (Фото:Минобороны Украины)

Немецкие инструкторы проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T SLM.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram, они опираются на свой опыт работы с подобными системами, уже введенными в Вооруженные Силы Германии. Для этого моделируется использование системы с помощью общих сценариев.

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В оборонном ведомстве напомнили, что система ПВО IRIS-T уже доставлена в Украину и используется ВСУ для защиты критической и гражданской инфраструктуры от ракетных ударов РФ.

Систему вооружения IRIS-T SLM можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты.

Фото: Минобороны Украины

11 октября 2022 года Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать Украине.

Инфографика: NV

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее». До этого бывшая глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.