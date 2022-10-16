Три уровня. Франция проведет учения для 2000 украинских военных 16 октября, 11:26 Франция проведет учения для около 2000 украинских военных (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Франция будет тренировать на своих полигонах до 2000 украинских бойцов и обещает усилить военную помощь.



Об этом министр обороны страны Себастьен Лекорню заявил газете Le Parisien.

По его словам, украинских военных закрепят за французскими подразделениями на несколько недель. Учения сосредоточатся на трех уровнях:

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всеобщая боевая подготовка;

«конкретные потребности, о которых сообщают украинцы, такие как логистика»;

на предоставленном оборудовании.

Также глава минобороны напомнил об обещанных зенитно-ракетных комплексах Crotale, которые планируют передать Украине. По его словам, количество «согласуют с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо».

Ранее Макрон объявил о создании специального фонда для закупки оружия, которое будут передавать Украине, и заявил, что рассматривает возможность предоставить Украине 12 новых гаубиц Caesar. BBC сообщало, что Париж может передать Киеву три аналога HIMARS своей модификации.