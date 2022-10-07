Макрон объявил о создании специального фонда для закупки оружия, которое будут передавать Украине

7 октября, 19:54
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Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 октября, объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя. Об этом сообщает BFMTV.

После саммита ЕС в Праге Макрон рассказал, что специальный фонд позволит покупать «самые необходимое» вооружение для Украины напрямую у оборонных предприятий, чтобы помочь нашей стране противостоять российским атакам. «Для начала» на него выделено 100 млн евро.

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Французский президент также сообщил о переговорах с европейскими партнерами, в частности, Данией, которые касаются поставки Украине больше гаубиц CAESAR в дополнение к 18 уже переданным.

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Ранее Эммануэль Макрон подчеркивал, что Франция решительно осуждает попытки аннексией Россией территорий Украины, и обещал продолжить поддержку нашей страны.

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6 октября в Праге прошел первый саммит Европейского политического сообщества. На встрече лично присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, в ней приняли участие 27 лидеров Евросоюза и 17 лидеров стран, не входящих в ЕС, но имеющих статус кандидата или партнера. 7 октября состоялся неформальный саммит лидеров ЕС.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Франция Военная помощь Поставки оружия САУ Поддержка Украины Эммануэль Макрон

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