Помощь Европы. Главные факты о бронеавтомобиле Bastion, который Франция планирует передать Украине — инфографика

5 октября, 10:57
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Бронированная машина Bastion (Фото:amgeneral.com)

Бронированная машина Bastion (Фото:amgeneral.com)

В ближайшее время Франция планирует передать на вооружение Украины 20 бронеавтомобилей Bastion. По данным издания La Tribune, заключение контракта между французской компанией и министерством обороны почти завершено.

Бронеавтомобиль Bastion находится на вооружении с 2012 года. В него вмещается экипаж из двух человек: водителя и командира, а также до восьми человек десанта.

Вес Bastion — 12 тонн. Длина, ширина и высота соответственно 6/2,2/2,4 метра. Бронеавтомобиль может разогнаться до 110 км/ч и имеет запас хода до 1400 км. Двигатель мощностью от 180 до 340 лошадиных сил.

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Модификации Bastion:

Bastion APC — базовая версия;

Bastion PATSAS — облегченная до 10 т версия для сил спецназа;

Bastion High Mobility — версия с двигателем в 340 л.с.;

Bastion Fortress — версия с двигателем в 340 л.с. и броней высшего уровня защиты;

Bastion Extreme Mobility — версия с двигателем в 320 л.с., дополнительными топливными баками и улучшенными ходовыми характеристиками.

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Бронеавтомобиль защищен снаружи бронесталью или композитной броней STANAG 4569. Оснащен вооружением: пулемет 12,7-мм, пулемет 7,62-мм, 40-мм гранатомет HK GMG.

https://www.youtube.com/embed/vzc98KiSzWU
Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Франция Военная помощь Поставки оружия Инфографика НВ Бронеавтомобиль Война России против Украины

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