Франция может отправить в Украину три аналога HIMARS своей модификации — ВВС 12 октября, 21:11 LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Франция могла пообещать передать Украине три аналога РСЗО HIMARS своей модификации во время встречи в формате Рамштайн, сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

«Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате Рамштайн пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу», — пишет ресурс со ссылкой на «многие источники».

Видео дня

Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным проекта Oryx, у Франции есть 12 установок LRU, и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

12 октября в Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.