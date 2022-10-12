Франция может отправить в Украину три аналога HIMARS своей модификации — ВВС

12 октября, 21:11
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LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Франция могла пообещать передать Украине три аналога РСЗО HIMARS своей модификации во время встречи в формате Рамштайн, сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

«Франция на сегодняшней встрече союзников Украины в формате Рамштайн пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу», — пишет ресурс со ссылкой на «многие источники».

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Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным проекта Oryx, у Франции есть 12 установок LRU, и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

12 октября в Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня будет вопрос усиления ПВО.

https://www.youtube.com/embed/dQShnjWSWSg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Франция РСЗО HIMARS

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