ПВО от Франции. СМИ сообщили, что Париж передаст системы Crotale
Системы Crotale способны сбивать оккупационные летательные аппараты (Фото:oryxspioenkop/Twitter)
Телеканал Sky News сообщил, что в ближайшие недели Франция передаст для защиты украинского неба системы ПВО и ПРО Crotale.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его стран поможет защитить украинское небо.
«Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотников по основной инфраструктуре и гражданскому населению», — заявил Макрон.
ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra и предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.
Существует в двух вариантах базирования: подвижном наземном и корабельном варианте. Принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность стрельбы: 500−10000 м, высота поражения: до 6000 м.
Ранее СМИ сообщали, что Франция могла пообещать передать Украине три аналога РСЗО HIMARS своей модификации во время встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 12 октября в Брюсселе.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня во время встречи в формате Рамштайн был вопрос усиления ПВО.