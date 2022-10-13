ПВО от Франции. СМИ сообщили, что Париж передаст системы Crotale 13 октября, 01:06 Системы Crotale способны сбивать оккупационные летательные аппараты (Фото:oryxspioenkop/Twitter)

Телеканал Sky News сообщил, что в ближайшие недели Франция передаст для защиты украинского неба системы ПВО и ПРО Crotale.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его стран поможет защитить украинское небо.

«Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотников по основной инфраструктуре и гражданскому населению», — заявил Макрон.

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Фото: SmartUACat/Twitter

ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra и предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

Существует в двух вариантах базирования: подвижном наземном и корабельном варианте. Принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность стрельбы: 500−10000 м, высота поражения: до 6000 м.

Ранее СМИ сообщали, что Франция могла пообещать передать Украине три аналога РСЗО HIMARS своей модификации во время встречи в формате Рамштайн, которая состоялась 12 октября в Брюсселе.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня во время встречи в формате Рамштайн был вопрос усиления ПВО.