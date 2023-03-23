Финляндия подтвердила, что передаст ВСУ три Leopard 2 для разминирования

23 марта, 16:18
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Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен (Фото:MTV)

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен (Фото:MTV)

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен подтвердил, что его страна передаст ВСУ еще три Leopard 2 для разминирования.

Об этом сообщает mtvuutiset.

Министр также сообщил, что Финляндия получила запрос от Украины на передачу истребителей F/A-18 Hornet.

«Я могу подтвердить, что Украина обратилась в Министерство обороны и надеется на дискуссии по F/A-18 Hornet от Финляндии: можно допустить, что они могут быть переданы Украине в какой-то момент. Мы вовремя ответим на этот запрос», – заявил Кайкконен.

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Он отметил, что этот вопрос не является острым с точки зрения обороны Финляндии.

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10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей Hornet. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пока находится на очень ранней стадии и для этого необходимо широкое международное сотрудничество.

Президент Финляндии Саули Нииностио в свою очредь отметил, что вопрос передачи истребителей Украине, о возможности чего сказала премьер-министр Санна Марин, «ни с кем не обсуждался».

После этого Марин сообщила, что «никто не обещал Украине истребители Hornet». Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией — и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Финляндия Поставки оружия Самолеты Боевые самолеты танки Leopard Leopard 2

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