Финляндия может рассмотреть отправку Украине своих старых истребителей — премьер Марин 10 марта, 23:19 Санна Марин в Киеве 10 марта 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей. Об этом сообщает Yle в пятницу, 10 марта.

«Да, думаю, мы можем обсудить Хорнеты [F/A-18 Hornet] — можно ли будет передать их Украине и какая для этого потребуется подготовка», — сказала она.



По ее словам, обсуждение вопроса истребителей пока на очень ранней стадии и для этого нужно «широкое международное сотрудничество».

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Финляндия ранее приняла решение о закупке новых истребителей. Как пишет газета Ilta-Sanomat, в декабре 2021 года страна решила закупить 64 многоцелевых истребителя F-35A Lightning II производства Lockheed Martin и после их получения отказаться от Хорнетов. Ожидается, что первые истребители будут переданы финским ВВС для тренировочного использования в 2025 году.

Санна Марин 10 марта посетила Киев, встретилась с президентом Владимиром Зеленским и вместе с ним почтила память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). Она объявила, что Финляндия готовит 14-й пакет военной помощи Украине, в который войдет тяжелая техника, а также предоставит 29 млн евро гуманитарной помощи.

Министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев. Партнеры Украины пока допускают, что могли бы передать самолеты Украине в долгосрочной перспективе.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

Великобритания стала первой страной, которая объявила, что будет учить украинских пилотов.

