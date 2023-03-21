Передача Украине МиГ-29 может подтолкнуть партнеров к F-16 — Воздушные силы

21 марта, 15:02
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Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Передача Украине истребителей МиГ-29 не изменит ситуацию «в небе», однако может подтолкнуть союзников к поставкам F-16.

Об этом в комментарии РБК-Украине сказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«МиГ — это разработка семидесятых годов. Снабжение такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию „в небе“, но может усилить украинскую авиацию», — отметил он.

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По его словам, заявления о передаче МиГ являются и психологическим фактором.

«Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16», — пояснил Игнат.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей. Страна передаст 13 истребителей МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса Куб, а также систему управления к ним, запчасти и ракеты.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация МиГ-29 Истребители F-16 Воздушные силы Война России против Украины

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