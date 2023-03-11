Истребители для Украины. В Финляндии заявили, что возможность передачи Hornet не обсуждалась 11 марта, 14:07 Флаг Финляндии (Фото:stanjourdan/flickr)

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что вопрос передачи истребителей Украине, о возможности чего сказала премьер-министр Санна Марин, «ни с кем не обсуждался».

Об этом пишет Yle.



Об отсутствии дискуссии рассказал и командующий Военно-воздушными силами Финляндии Юха-Пекка Керанен в комментарии Helsingin Sanomat. По его словам, Финляндия не может отказаться от своих истребителей Hornet, пока не получит взамен истребители F-35. А организация подготовки таких самолетов к использованию — это также непростая задача, состоящая из многих этапов и требующая больших инвестиций.

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В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен отметил MTV Uutiset, что его страна получит американские F-35 с 2026 года, но в ближайшие годы ей понадобятся имеющиеся у нее Hornet.

Также он добавил, что в конце десятилетия Hornet начнут достигать конца своего срока эксплуатации и их потребительская стоимость будет достаточно низкой. Поэтому передача этих истребителей Украине в ближайшие несколько лет или даже позже кажется достаточно сложной задачей.

«Финляндия очень помогала и будет помогать Украине, но да, я считаю, что мы должны думать о способах помощи, которые больше подходят для нас и, собственно, для Украины», — сказал Кайкконен.

10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей Hornet. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пока находится на очень ранней стадии и для этого необходимо широкое международное сотрудничество.