Украина официально обратилась к Финляндии с запросом на передачу истребителей Hornet — СМИ 23 марта, 12:00 Истребители Hornet (Фото:Emilio/flickr.com)

Украина подала запрос в Финляндию для обсуждения возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.



По данным издания, речь идет о трехсторонних переговорах между Финляндией, Украиной и США.

Запрос поступил после того, как финский премьер Санна Марин обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность передачи истребителей Hornet.

Видео дня

Для передачи Hornet Украине понадобится одобрение США, поскольку эти истребители были произведены американской компанией.

Финляндия постепенно выводит из эксплуатации истребители Hornet и заменяет их на новые американские истребители F-35.

10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей Hornet. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пока находится на очень ранней стадии и для этого необходимо широкое международное сотрудничество.

Президент Финляндии Саули Нииностио в свою очредь отметил, что вопрос передачи истребителей Украине, о возможности чего сказала премьер-министр Санна Марин, «ни с кем не обсуждался».

После этого Марин сообщила, что «никто не обещал Украине истребители Hornet». Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией — и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.

