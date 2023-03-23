Украина официально обратилась к Финляндии с запросом на передачу истребителей Hornet — СМИ
Истребители Hornet (Фото:Emilio/flickr.com)
Украина подала запрос в Финляндию для обсуждения возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о трехсторонних переговорах между Финляндией, Украиной и США.
Запрос поступил после того, как финский премьер Санна Марин обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность передачи истребителей Hornet.
Для передачи Hornet Украине понадобится одобрение США, поскольку эти истребители были произведены американской компанией.
Финляндия постепенно выводит из эксплуатации истребители Hornet и заменяет их на новые американские истребители F-35.
10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих старых истребителей Hornet. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пока находится на очень ранней стадии и для этого необходимо широкое международное сотрудничество.
Президент Финляндии Саули Нииностио в свою очредь отметил, что вопрос передачи истребителей Украине, о возможности чего сказала премьер-министр Санна Марин, «ни с кем не обсуждался».
После этого Марин сообщила, что «никто не обещал Украине истребители Hornet». Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией — и вот почему этот вопрос должен обсуждаться сейчас.