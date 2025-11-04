После инцидентов с дронами. В Бельгии разрешили сбивать беспилотники над военными объектами

Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать все неизвестные дроны , которые появляются над военными базами страны. Об этом в понедельник, 3 ноября, заявил начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина, пишет Belga News Agency .

Вансина отметил, что у Бельгии ограниченные возможности для борьбы с беспилотниками — в частности, не хватает оборудования для обнаружения, систем глушения и специального оружия.

По его словам, программа защиты от дронов реализуется ускоренными темпами, и вскоре правительству представят соответствующий план.

Военные получили приказ открывать огонь в случае появления дронов над базами, но только если это можно сделать «не нанося сопутствующего вреда».

Вансина объяснил, что сбивать такие беспилотники сложно, поскольку они небольшие, очень маневренные и часто летают ночью.

Инфографика: NV

Ранее 2 ноября Тео Франкен заявил, что начато расследование инцидента с беспилотниками над военной базой на севере Бельгии.

В ночь на 1 ноября над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие, зафиксировали неизвестные дроны.



По словам мэра города Стивена Матеи, один из дронов заметил сотрудник казармы. На место происшествия выехала полиция, однако после обыска территории не обнаружила ни аппаратов, ни их операторов.

В то же время Тео Франкен подтвердил, что над базой было зафиксировано несколько беспилотников.

Авиабаза Кляйне-Брогель имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Там хранятся ядерные боеприпасы США и дислоцируются истребители F-16 американского производства, способные нести ядерное оружие. На базе также будут размещены истребители F-35.

29 октября агентство Belga писало, что Бельгия начала расследование после того, как над военной базой на юге страны заметили несколько беспилотников.

Агентство со ссылкой на министра обороны страны написало, что неизвестные дроны дважды появлялись над базой в Валлонии.