В Бельгии заметили неизвестные дроны над важной военной базой: это могла быть разведывательная операция

Бельгия начала расследование после того, как над военной базой на юге страны заметили несколько беспилотников. В Министерстве обороны подозревают, что это могла быть спланированная разведывательная операция.

Как сообщает агентство Belga со ссылкой на министра обороны Тео Франкена, неизвестные дроны дважды появлялись над базой в Валлонии.

По словам министра, в субботу, 25 октября, часовые в Марш-ан-Фаман заметили несколько беспилотников, которые длительное время находились над важными участками штаб-квартиры армейской бригады.

«Наши часовые в Марш-ан-Фаман заметили многочисленные дроны над важными частями штаб-квартиры армейской бригады вечером в субботу», — сказал министр, добавив, что БпЛА наблюдали там «длительное время».

Франкен сообщил, что над районом Марш-ан-Фаман вчера вечером снова заметили несколько беспилотников. По его словам, «были применены необходимые процедуры», а полиция и служба разведки ADIV начали расследование инцидента.

Министр отметил, что происхождение дронов пока неизвестно, однако их появление в этом районе не считают случайным. В Минобороны предполагают, что речь идет об организованной операции, направленной против ключевых военных объектов страны, с целью сбора информации о критической инфраструктуре.

Министр также заявил, что инициирует на правительственном уровне ускоренную закупку систем для обнаружения и уничтожения беспилотников.

Ранее директор компании Thales Belgium в Бельгии Ален Кеврен отметил, что над заводами видят больше дронов, чем было несколько месяцев назад.

Он отметил, что БпЛА наблюдают, в частности, над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, который имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

В ночь на 3 октября над бельгийской военной базой Эльзенборн, расположенной вблизи границы с Германией, фиксировали 15 беспилотников.

Военная база Эльзенборн площадью 28 квадратных километров служит учебным лагерем для армии, включая зону безопасности, где проводятся стрельбы и испытания беспилотников.