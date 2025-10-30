Медведев назвал ядерную торпеду Посейдон «оружием судного» дня и пригрозил Бельгии «исчезновением»

На своих страницах в соцсетях он также пригрозил Бельгии.

«В отличие от Буревестника, Посейдон можно считать настоящим оружием Судного дня», — написал Медведев в X, сопроводив текст двумя эмодзи: молнией и черепом.

Отдельно он отметил министра обороны Бельгии Тео Франкена, который ранее заявил, что НАТО «сотрет Москву с лица земли» в случае попытки Путина использовать новое оружие для нападения на Европу. В ответ на комментарий одного из пользователей Медведев сказал, что «Бельгия исчезнет», если Россия испытает Посейдон у ее берегов.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

Инфографика: NV

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США, «учитывая испытательные программы других стран». Он также заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний сейчас является «уместным».