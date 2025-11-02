Неизвестные дроны, которые заметили над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель, предназначались для шпионажа за истребителями F-16 и боеприпасами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет Politico в воскресенье, 2 ноября.

«Они [дроны] прилетают, чтобы шпионить, чтобы узнать, где находятся истребители F-16, где хранятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию», — отметил Франкен.

Бельгийский министр не обвинил прямо в этом инциденте Россию, однако намекнул, что других очевидных виновников почти нет.

«Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы осуществления таких действий также очень четкие», — отметил министр.

Ранее 2 ноября Тео Франкен заявил, что начато расследование по инциденту с беспилотниками над военной базой на севере Бельгии.

В ночь на 1 ноября над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие, зафиксировали неизвестные дроны.

По словам мэра города Стивена Матеи, один из дронов заметил сотрудник казармы. На место происшествия выехала полиция, однако после обыска территории не обнаружила ни аппаратов, ни их операторов.

В то же время Тео Франкен подтвердил, что над базой было зафиксировано несколько беспилотников.

Авиабаза Кляйне-Брогель имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Там хранятся ядерные боеприпасы США и дислоцируются истребители F-16 американского производства, способные нести ядерное оружие. На базе также будут размещены истребители F-35.

29 октября агентство Belga писало, что Бельгия начала расследование после того, как над военной базой на юге страны заметили несколько беспилотников.

Агентство со ссылкой на министра обороны страны написало, что неизвестные дроны дважды появлялись над базой в Валлонии.