В Бельгии зафиксировали дроны над базой с американским ядерным оружием

Пока неизвестно, идет ли речь о попытке шпионажа, или о провокации с целью создания паники (Фото: en.wikipedia.org)

В ночь на 1 ноября над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие, зафиксировали неизвестные дроны .

Об этом сообщает HLN.



По словам мэра города Стивена Матеи, один из дронов заметил сотрудник казармы. На место происшествия выехала полиция, однако после обыска территории не обнаружила ни аппаратов, ни их операторов.

«Полиция не нашла ни дрона, ни пилота. Отчет передан в Министерство обороны и военную разведку», — сообщил мэр.

Пока неизвестно, идет ли речь о попытке шпионажа или о провокации с целью создания паники. Муниципалитет обратился в Минобороны с просьбой провести встречу с местными правоохранителями, чтобы усилить бдительность вокруг военных объектов.

«Крайне важно обеспечить надлежащий уровень безопасности вокруг авиабазы, и мы ожидаем, что Минобороны сделает все необходимое», — подчеркнул Матеи.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что над базой было зафиксировано несколько беспилотников. Он заявил, что расследование продолжается, и отметил потребность в дополнительных системах CUAS для обнаружения и обезвреживания дронов.

«На следующей неделе Минобороны встретится с местной полицией для анализа угрозы. Мы должны найти и арестовать операторов дронов. Полеты над военными базами строго запрещены, и армия должна иметь средства для их сбивания», — подчеркнул он.

Авиабаза «Кляйне-Брогель» является ключевым объектом НАТО в Европе — здесь хранятся ядерные боеприпасы США, а вскоре должны разместиться истребители F-35.

По данным HLN, той же ночью дроны также заметили над базой в Леопольсбурге, однако полиция пока не имеет подтверждения этого инцидента.