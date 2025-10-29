«Сровнять Москву с землей». В Бельгии пригрозили ответом на возможный удар по НАТО, Россия возмутилась

В Бельгии предупредили, что удар по НАТО будет иметь фатальные последствия для РФ (Фото: REUTERS/Tom Little)

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в случае атаки российского диктатора Владимира Путина на столицу одной из стран НАТО — например, Брюссель — Москву «сравняют с землей». Посольство РФ в Бельгии возмутилось таким комментарием.

Франкен сделал это заявление в интервью изданию De Morgen 27 октября.

Он подчеркнул, что Запад не должен поддаваться шантажу и запугиванию страны-агрессора РФ.

На вопрос, боится ли он, что Путин может однажды выпустить неядерную ракету по Брюсселю, министр ответил, что «нет» — «ведь такой удар означал бы атаку в самое сердце НАТО и в таком случае мы сравняем Москву с землей».

Франкен добавил, что не считает реалистичной угрозу прямого удара по Брюсселю — это, по его мнению, «очевидная вещь», которую бы не осуществил Путин.

Он подчеркнул, что больше переживает за гибридные действия России, когда, например, в странах Балтии «зеленые человечки» могут провоцировать русскоязычное меньшинство против местных правительств.

«Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии», — отметил он в качестве примера.



Посольство России в Бельгии назвало заявления министра обороны Тео Франкена «провокационными» и «безответственными». В Москве заявили, что такие высказывания «оторваны от реальности» и отражают «рост военной истерии» среди европейских политиков.

Также в посольстве обвинили Франкена в якобы русофобии и утверждают, что подобная риторика «подталкивает Европу к новой войне», но при этом не упоминают, что именно Россия является агрессором, которая начала и продолжает войну против Украины.

Инфографика: NV

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.