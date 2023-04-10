«Значительная помощь». Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1 10 апреля, 19:53 Танк Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, поставки начнутся к лету.

Об этом сообщил и.о. министра обороны Дания Троэльс Лунд Поульсен во время брифинга с главой Минобороны Алексеем Резниковым в Одессе.

Поульсен сказал, что Дания заключила соглашение с Германием по поводу поставок Украине Leopard около двух месяцев назад.

Видео дня

«Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу», — заявил глава Минобороны Дании.

Он добавил, что передача танков Leopard 2 также может обсуждаться.

«В Дании не так много Leopard 2, но мы можем обсуждать другие пути их передачи», — сказал Поульсен.

Также и.о. министра обороны Дании отметил, что в мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на которых сейчас учатся украинские военные на датских полигонах.

«В ближайшее время мы услышим, как „леопарды“ рычат с датским акцентом», — резюмировал Резников.

14 февраля во время встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, работающие над передачей Leopard Киеву. В частности, он назвал Данию и Нидерланды, а также Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию. Свое участие в танковой коалиции подтвердила и Финляндия. Однако правительства ряда стран пересмотрели свое решение о передаче боевых танков и решили не поставлять их Украине.

