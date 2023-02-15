Дания и Нидерланды решили не передавать Украине танки Leopard 2 — Welt 15 февраля, 09:35 Польские военные возле танка Leopard, 31 января 2023 года (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Дания и Нидерланды пересмотрели свое решение по передаче боевых танков Leopard 2 и не будут поставлять их Украине. Об этом 14 февраля сообщила Welt, которая обратилась с запросом к правительствам стран.

Как напоминает газета, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам может предоставить 18 Leopard 2, которые взяли в лизинг у Германии и они до сих пор находились на службе в немецко-нидерландском батальоне.

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Сейчас эти танки не могут передать Киеву: «Решение было принято в тесной координации между Нидерландами и Германией».

В правительственных кругах Дании газете рассказали, что имеют 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, но участия в поставках принимать не будут.

«В качестве компенсации за отказ в участии в коалиции по Leopard 2 Нидерланды и Дания берут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности. Сами эти страны подобными устаревшими танками не владеют», — пишет Welt.

14 февраля во время встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, работающие над передачей Leopard Киеву. В частности, он назвал Данию и Нидерланды, а также Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию. Свое участие в танковой коалиции подтвердила и Финляндия.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.