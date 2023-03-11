В общей сложности около 100 танков. Первая партия Leopard 1 будет в Украине весной — Минобороны Дании

11 марта, 15:23
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Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первая партия танков Leopard 1 в рамках сотрудничества Дании, Германии и Нидерландов поступит в Украину в течение весны.

Об этом говорится на сайте Минобороны Дании.

Такое заявление он сделал во время выступления по результатам посещения немецкого предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Он занимается подготовкой танков Leopard 1 для Украины.

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Поульсен отметил, что рад, что посетил FFG. Он подчеркнул, что был там для того, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков для Украины идет.

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«Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной», — сказал Поульсен.

В министерстве напомнили, что правительство Дании начало сотрудничество с Германией и Нидерландами с целью передачи Украине не менее 100 танков Leopard 1.

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«Дания начала проект модернизации большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки. Ожидается, что первые танки будут готовы весной и будут использоваться для тренировок украинских военных», — говорится в сообщении.

В рамках проекта Украине будут предложены обучение и тренировка по использованию танков, а также запасные части и комплект боеприпасов.

14 февраля во время встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, работающие над передачей Leopard Киеву. В частности, он назвал Данию и Нидерланды, а также Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию. Свое участие в танковой коалиции подтвердила и Финляндия. Однако правительства стран пересмотрели свое решение по передаче боевых танков и решили не поставлять их Украине.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Танки Дания Военная помощь Война России против Украины Leopard 1

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