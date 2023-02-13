Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar — видео
Украина получила от Дании САУ Caesar (Фото:Скриншот видео Минобороны Украины/Twitter)
Дания передала Украине все свои САУ французского производства Caesar.
Об этом сообщили в Минобороны Украины, опубликовав видео, как гаубицы отправляются в страну.
«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы», — отметили в украинском оборонном ведомстве в Twitter.
Копенгаген принял решение передать Украине 19 САУ Caesar.
При этом Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS.
Правительство Дании также планирует присоединиться к танковой коалиции и передать Украине танки Leopard 1A5.