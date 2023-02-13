Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar — видео 13 февраля, 11:27 Украина получила от Дании САУ Caesar (Фото:Скриншот видео Минобороны Украины/Twitter)

Дания передала Украине все свои САУ французского производства Caesar.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, опубликовав видео, как гаубицы отправляются в страну.

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы», — отметили в украинском оборонном ведомстве в Twitter.

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Копенгаген принял решение передать Украине 19 САУ Caesar.

При этом Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS.



Инфографика: NV

Правительство Дании также планирует присоединиться к танковой коалиции и передать Украине танки Leopard 1A5.