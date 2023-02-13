Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar — видео

13 февраля, 11:27
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Украина получила от Дании САУ Caesar (Фото:Скриншот видео Минобороны Украины/Twitter)

Украина получила от Дании САУ Caesar (Фото:Скриншот видео Минобороны Украины/Twitter)

Дания передала Украине все свои САУ французского производства Caesar.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, опубликовав видео, как гаубицы отправляются в страну.

«Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы», — отметили в украинском оборонном ведомстве в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1625066426141736960?s=46&t=Yw0Ac5oLP0mHpzOnyXMd-w

Копенгаген принял решение передать Украине 19 САУ Caesar.

При этом Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS.

Инфографика: NV

Правительство Дании также планирует присоединиться к танковой коалиции и передать Украине танки Leopard 1A5.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины Дания Военная помощь Война России против Украины САУ Caesar

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