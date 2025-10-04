«Целили по вертолетам и кораблям». Дания заявила о многочисленных провокациях России в своих проливах

В разведке Дании заявляют, что российские военные корабли неоднократно вели себя агрессивно в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, россияне становились на курсы столкновения, наводили оружие на датские суда и вертолеты, а также препятствовали работе навигационных систем.

Об этом заявила Служба военной разведки Дании, пишет Reuters.

«Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты датских ВВС и военные корабли стали мишенями для радиолокационных систем слежения и на них физически нацеливали оружие с российских военных кораблей», — отметил директор датской военной разведки Томас Аренкиэль.



Также были случаи, когда российские корабли сознательно выходили на опасные курсы, создавая угрозу столкновения с датскими суднами.



По словам Аренкиэля, один из российских кораблей находился на якоре в датских водах более недели. Он предположил, что это может быть попыткой Москвы вмешаться в возможные действия Копенгагена, направленные на ограничение передвижения так называемого теневого флота танкеров, который Россия использует для обхода западных санкций на экспорт нефти.

Разведка также зафиксировала, что некоторые из российских кораблей оборудованы активными гидролокаторами и системами глушения сигналов. Вероятно, именно они вызвали серьезные перебои с GPS-сигналом в стране, добавляют там.

Датская военная разведка оценивает эти действия как элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Дании и Запада.

«Россия использует военные средства, в том числе агрессивные, чтобы оказывать на нас давление, не переходя при этом границы вооруженного конфликта в традиционном понимании», — подчеркнул Аренкиль.

В Белом доме 3 октября заявили, что сообщения о российских морских провокациях являются «серьезным делом».



«Администрация постоянно следит за ситуацией. Совет национальной безопасности Белого дома поддерживает постоянную связь с нашими союзниками по НАТО, а президент общается со многими из них», — отметила представитель Белого дома Каролайн Левитт.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании не выяснила.

25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

Российский диктатор Владимир Путин 2 октября иронично заявил, что «больше не будет запускать дроны в Данию или Францию». Комментируя инциденты с беспилотниками в Европе, он пошутил, что там «много чудаков», которые якобы сами запускают дроны «ради развлечения».