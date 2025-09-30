Финляндия развернет в Дании свой контингент для противодействия беспилотникам. Об этом сообщил финский президент Александр Стубб во вторник, 30 сентября.

«Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по защите воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые мы наблюдали в течение последних дней и недель. Чтобы оказать конкретную поддержку, Финляндия сегодня приняла решение о развертывании контингента противодействия беспилотным летательным аппаратам в Дании», — отметил президент.

По его словам, финская пограничная служба также окажет поддержку собственными силами.

Стубб отметил, что такие действия Финляндии являются «прекрасным примером конкретного сотрудничества между северными странами».

«Мыв дальнейшем будем согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам и способствовать развитию возможностей в Европе», — добавил президент.

Ранее 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие в Дании начали развертывание миссии для распространения опыта защиты от дронов. Он уточнил, что военные прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским дронам.

29 сентября министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна отправляет противовражные системы в Данию после того, как неизвестные беспилотники атаковали аэропорты страны.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.