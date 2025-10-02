«Чудаки развлекаются». Путин решил пошутить и сказал, что больше не будет запускать дроны в Данию

Путин заявил, что «больше не будет запускать дроны в Данию» (Фото: Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин решил пошутить и сказал, что «больше не будет запускать дроны в Данию ». Он утверждает, что в России якобы нет беспилотников, которые способны преодолеть такие расстояния.

Об этом Путин заявил на заседании клуба Валдай в четверг, 2 октября.

Модератор спросил у российского диктатора, для чего тот посылает столько дронов в Данию. На это глава кремлевского режима сказал, что «больше не будет посылать».

«Не буду больше [посылать дроны]. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? Лиссабон…», — иронизирует Путин.

Также, комментируя ситуацию с дронами в Европе, он сказал, что «там столько чудаков, которые когда-то развлекались по поводу НЛО».

«Ну там столько чудаков, как и у нас, кстати, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать [дроны] каждый день. Каждый день, боже мой. Вот и пусть там ловят все это», — говорит Путин.

Он утверждает, что у РФ якобы нет дронов, которые «долетают до Лиссабона».

Дроны над территорией Дании — что известно

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории.

Инфографика: NV

23 сентября норвежское профильное издание о БПЛА Dronemagasinet написало, что полиция Копенгагена, вероятно, перепутала учебный самолет с дроном в небе над столицей Дании. Из-за этого там остановили работу аэропорта.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен охарактеризовал инциденты с дронами в стране, как «гибридную атаку».

Датское издание Ekstra Bladet писало, что российский военный корабль Александр Шабалин находился в международных водах вблизи Дании в те дни, когда в стране зафиксировали активность неизвестных дронов, нарушившую работу нескольких аэропортов.

26 сентября Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне, и указала на Россию как главную угрозу.

Тогда же глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен сказал, что Копенгаген не планирует применять статью 4 НАТО после того, как дроны нарушили воздушное пространство страны и летали вблизи гражданских и военных объектов.

В ночь на 27 сентября в Дании снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами. В ответ на это НАТО отправило в Балтийское море фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы.

28 сентября Дания временно запретила полеты гражданских дронов. Также после инцидентов с беспилотниками командование армии Дании издало секретное распоряжение о мобилизации части резервистов.

29 сентября министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил отправку противодронных систем в Данию.

30 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна развернет в Дании свой контингент для противодействия беспилотникам.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Дании украинские военнослужащие начали развертывание миссии для распространения опыта защиты от дронов.