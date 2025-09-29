По данным источников телеканала TV2, речь идет о призыве нескольких сотен солдат-резервистов в армию Дании — из-за инцидентов с пролетами дронов над страной (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

После серии инцидентов с пролетами неизвестных дронов над страной командование армии Дании издало секретное распоряжение о мобилизации части резервистов.

Об этом 29 сентября сообщил местный телеканал TV2 со ссылкой на собственные источники.

По их информации, распоряжение о мобилизации датские резервисты получили 28 сентябре, причем в нем прямо указывается на сложную ситуацию с полетами дронов в воздушном пространстве Дании.

Получить комментарий от Командования обороны армии Дании журналистам не удалось. Однако, по данным источников TV2, речь идет о призыве нескольких сотен солдат-резервистов. И их мобилизация проводится «с целью подготовки к возможному развертыванию на датской территории», уточнили они.

Независимо от масштабов, такие срочные призывы являются весьма необычными, заявил TV2 советник по вопросам безопасности, в прошлом главный аналитик разведывательной службы вооруженных сил Якоб Каарсбо.

«Это свидетельствует о том, что мы находимся в совершенно исключительной ситуации. Поэтому мы и видим эти исключительные меры. Я не припомню, чтобы я слышал о чем-то подобном раньше», — сказал он.

Официальных данных о том, сколько резервистов в настоящее время находится в распоряжении датских вооруженных сил, нет, но в 2013 году Главная организация резервистов Дании оценила их число в 3 тысячи человек, подытожил TV2.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БПЛА вблизи авиабазы Ольборг.

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в состоянии гибридной войны. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.

В ночь на 27 сентября в Дании снова зафиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами.

Позднее Министерство обороны Дании подтвердило, что БпЛА заметили в нескольких местах. По данным военных, были привлечены подразделения для реагирования на инциденты.

28 сентября агентство Reuters сообщило, что Дания временно запретила полеты гражданских дронов после серии инцидентов с появлением неизвестных беспилотников вблизи военных объектов.