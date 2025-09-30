В Дании украинские военнослужащие начали развертывание миссии для распространения опыта защиты от дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вот вторник, 30 сентября.

Он уточнил, что военные прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским дронам.

«Украинский опыт — наиболее актуальный сейчас в Европе, и именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской «стены дронов — масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе», — заявил он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что получил первый отчет команды из Дании.

«Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки сотрудничества и с другими европейскими странами», — отметил Зеленский.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление дронов в воздушном пространстве страны «гибридной атакой» и подчеркнул, что это не случайность, а «систематические действия». Он отметил, что используются различные типы беспилотников, что может представлять угрозу национальной безопасности, поэтому Дания должна быть готова к дальнейшим подобным инцидентам.

Датские журналисты зафиксировали присутствие российского военного корабля Александр Шабалин в международных водах вблизи Дании именно в те дни, когда страна сталкивалась с атаками неизвестных дронов на аэропорты, пишет Ekstra Bladet. Судно долгое время оставалось незамеченным из-за отключенной системы идентификации, а эксперты не исключают его возможную связь с инцидентами, хотя доказательств пока нет.

Вечером 25 сентября в Дании третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов. Позже его открыли.