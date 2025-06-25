«На это уйдут годы». Уиткофф заявил, что ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить после ударов США

Спутниковый снимок показывает кратеры от авиаударов США над подземными центрифугами завода по обогащению урана в Натанзе, Иран, 22 июня 2025 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что ядерную программу Ирана почти невозможно восстановить после американских ударов.

В эфире Fox News он сказал, что удары США уничтожили способность Ирана производить ядерное оружие.

«На всех трех объектах большинство, если не все, центрифуги были повреждены или разрушены таким образом, что восстановить эту программу будет практически невозможно. По моему мнению, и по мнению многих других экспертов, которые видели исходные данные, на это уйдут годы», — рассказал Виткофф.

Спецпосланник США также назвал «абсолютно абсурдными» сообщения медиа о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены.

Кроме того, Виткофф призвал привлечь к ответственности тех, кто допустил утечку документов с оценкой ущерба, нанесенного трем объектам в Иране.

«Это измена. Следовательно, это надо расследовать. И кто бы это ни сделал, кто бы за это не отвечал, должен понести ответственность. Это может повредить жизнью в будущем», — добавил он.

Телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку отмечает, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Однако ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерная программа была уничтожена.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Инфографика: NV

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, размещавшиеся глубоко под землей, вероятно, серьезно повреждены или разрушены.