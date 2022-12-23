ЧВК Вагнера тратит более 100 миллионов долларов в месяц на операции своих групп в Украине — Кирби 23 декабря, 16:21 Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербкрге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Частная военная компания Вагнера, которая воюет на стороне РФ, тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование своих операций в Украине.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Politico.

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК Вагнера становится преобладающей российской военной силой в восточной части Украины.

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Группа Вагнера взяла на себя командование некоторыми российскими операциями в некоторых частях Донбасса, сообщил высокопоставленный чиновник.

Кирби заявил, что ЧВК Вагнера оплатило новую партию оружия из КНДР, но это не повлияет на ход боевых действий в Украине.

«Мы считаем, что количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы, безусловно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники», — сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций своей группы в Украине, а российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается к этой группировке за военной поддержкой.

Представитель Белого дома добавил, что ЧВК Вагнера получила независимость от министерства обороны России, и в некоторых случаях «российские военные чиновники фактически подчиняются командованию ЧВК Вагнера».

21 декабря Министерство торговли США объявило новые санкции против российской частной военной компании Вагнера, которой управляет «повар Путина» Евгений Пригожин.