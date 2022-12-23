ЧВК Вагнера тратит более 100 миллионов долларов в месяц на операции своих групп в Украине — Кирби

23 декабря, 16:21
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Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербкрге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербкрге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Частная военная компания Вагнера, которая воюет на стороне РФ, тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование своих операций в Украине.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Politico.

Официальные лица США все больше обеспокоены тем, что ЧВК Вагнера становится преобладающей российской военной силой в восточной части Украины.

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Группа Вагнера взяла на себя командование некоторыми российскими операциями в некоторых частях Донбасса, сообщил высокопоставленный чиновник.

Кирби заявил, что ЧВК Вагнера оплатило новую партию оружия из КНДР, но это не повлияет на ход боевых действий в Украине.

«Мы считаем, что количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы, безусловно, обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники», — сказал представитель Белого дома.

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По словам Кирби, ЧВК Вагнера тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций своей группы в Украине, а российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается к этой группировке за военной поддержкой.

Представитель Белого дома добавил, что ЧВК Вагнера получила независимость от министерства обороны России, и в некоторых случаях «российские военные чиновники фактически подчиняются командованию ЧВК Вагнера».

21 декабря Министерство торговли США объявило новые санкции против российской частной военной компании Вагнера, которой управляет «повар Путина» Евгений Пригожин.

https://www.youtube.com/watch?v=KN812qshESU&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Белый дом Джон Кирби Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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