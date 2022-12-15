Сын Пригожина носит экипировку НАТО, за которую главарь ЧВК Вагнера ругал Рогозина

15 декабря, 14:13
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Евгений Пригожин утверждал, что вагнеровцы форму НАТОвского образца якобы не используют (Фото:t.me/mozhemobyasnit)

Евгений Пригожин утверждал, что вагнеровцы форму НАТОвского образца якобы не используют (Фото:t.me/mozhemobyasnit)

Журналисты выяснили, что сын близкого к Кремлю военного преступника и основателя скандальной ЧВК Вагнера Евгения Пригожина носит военную экипировку стран НАТО.

На это обратил внимание в Telegram-канале Можем объяснить, изучив фото, обнародованное в соцсетях пропагандистом Наданом Фридрихсоном.

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Аналитику Bellingcat Арик Толлер удалось опознать Павла Пригожина благодаря снимкам с его уже удаленной страницы во ВКонтакте.

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«Голову Павла прикрывает шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, он обернут в чехол НАТОвской расцветки Multicam под цвет всей амуниции… На руках у Павла американские тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact. Торс Павла прикрывает британский тактический жилет DCS Warrior Assault Systems… На ногах у сына главы наемников словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr», — говорится в комментарии к фото.

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При этом, когда бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пятаясь убедить россиян, что он якобы «воюет» в Украине, опубликовал фото в снаряжении НАТОвского образца, Пригожин его резко раскритиковал.

«Если бы человек в НАТОвской одежде приблизился к позициям ЧВК Вагнера, то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», — написал он у себя в соцсетях.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Наемники Российские военные Дмитрий Рогозин Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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