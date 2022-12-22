КНДР поставила ЧВК Вагнера оружие для войны против Украины — Reuters 22 декабря, 18:01 Центр боевиков ЧВК Вагнер в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

Боевики ЧВК Вагнер получили оружие из Северной Кореи для продолжения полномасштабной войны РФ против Украины, — об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 22 декабря, со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

«Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первую поставку оружия компании Вагнер, которая оплатила оборудование. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты для Вагнера», — заявил собеседник агентства.



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В США считают, что количество оружия, переданного Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине, но «обеспокоены тем, что КНДР планирует передать Вагнеру больше военной техники». Соответствующие разведданные, по информации Reuters, будут опубликованы в четверг.

Американские чиновники планируют поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН, поскольку поставки оружия со стороны КНДР прямо нарушают резолюции Совбеза, пишет Reuters. Также США собираются в ближайшие недели ввести новые санкции против ЧВК Вагнер.

Собеседник агентства отметил, что российский диктатор Владимир Путин на фоне своих провалов в Украине все чаще полагается на боевиков Вагнера, а путинский олигарх Евгений Пригожин тратит на финансирование операций «вагнеровцев» более 100 млн долларов в месяц. Согласно оценке США, в Украине дислоцировано 50 тысяч боевиков ЧВК, из которых 10 тысяч — контрактники, а остальные — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что США обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. В КНДР это отрицают.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.