Пленный «вагнеровец» рассказал о высокой смертности и расстрелах отступающих среди боевиков Пригожина — видео 10 декабря, 04:04 Пленный боевик попал в ЧВК Вагнера из СИЗО (Фото:Юрий Бутусов/Telegram)

Один из попавших в плен боевиков ЧВК Вагнера рассказал о высокой смертности среди наемников и жалком отношении командования.

Видео с оккупантом опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Боевик рассказал, что попал на фронт после вербовки в СИЗО, куда приезжал террорист Евгений Пригожин. По его словам, было завербовано около 300 человек — всем им обещали пребывание не на передовых позициях.

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Он отметил, что он и другие заключенные были отправлены в атаку, где боевик получил ранения. По его словам, в медицинской части ему только дали антибиотики и через несколько дней снова отправили в наступление. Пленный подчеркнул, что среди наемников большое количество убитых.

Боевик отметил, что нескольких испугавшихся и начавших отступать наемников впоследствии расстреляли.

«Двое в первой группе испугались и ушли, их обнулили. Вырыли себе на базе могилы и их убили», — сообщил пленный.

