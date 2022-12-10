Пленный «вагнеровец» рассказал о высокой смертности и расстрелах отступающих среди боевиков Пригожина — видео

10 декабря, 04:04
Поделиться:
Пленный боевик попал в ЧВК Вагнера из СИЗО (Фото:Юрий Бутусов/Telegram)

Пленный боевик попал в ЧВК Вагнера из СИЗО (Фото:Юрий Бутусов/Telegram)

Один из попавших в плен боевиков ЧВК Вагнера рассказал о высокой смертности среди наемников и жалком отношении командования.

Видео с оккупантом опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Боевик рассказал, что попал на фронт после вербовки в СИЗО, куда приезжал террорист Евгений Пригожин. По его словам, было завербовано около 300 человек — всем им обещали пребывание не на передовых позициях.

Видео дня

Он отметил, что он и другие заключенные были отправлены в атаку, где боевик получил ранения. По его словам, в медицинской части ему только дали антибиотики и через несколько дней снова отправили в наступление. Пленный подчеркнул, что среди наемников большое количество убитых.

Боевик отметил, что нескольких испугавшихся и начавших отступать наемников впоследствии расстреляли.

«Двое в первой группе испугались и ушли, их обнулили. Вырыли себе на базе могилы и их убили», — сообщил пленный.

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=uVidDu34Ylg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X