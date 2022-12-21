Почерк Пригожина. В Москве люди в масках забросали посольство Финляндии кувалдами — видео
С чем именно была связана данная провокация, не сообщается (Фото:Скриншот видео ok_ukraine/Twitter)
Более десятка неизвестных в масках забросали территорию посольства Финляндии в Москве кувалдами.
Видео инцидента было обнародовано в прокремлевских Telegram-каналах.
На нем видно, как злоумышленники подбегают к забору вокруг диппредставительства и перекидывают через него строительные инструменты, которые уже стали в РФ символом ЧВК Вагнера, главарем которой является военный преступник Евгений Пригожин.
С чем именно была связана данная провокация, не уточняется.
В ноябре в соцсетях было распространено видео убийства кувалдой одного из наемников Пригожина.
Таким образом вагнеровцы наказали своего подельника за сдачу в плен ВСУ.
Кроме того, на фоне информации о том, что евродепутаты хотят признать подконтрольную Пригожину ЧВК террористической организацией, тот передал российским пропагандистам «окровавленную» кувалду в кейсе от скрипки «для отправки в Европарламент».