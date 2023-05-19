ЧВК Вагнера пытается закупить оружие для войны в Украине у Мали — CNN 19 мая, 18:52 Открытый Евгением Пригожиным в Санкт-Петербкрге ЧВК Вагнер Центр (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Частная военная компания Вагнера не оставляет попыток закупить оружие для войны в Украине у других стран, сообщает CNN. В частности, она пытается приобрести его у Мали.

Издание утверждает, что, по словам американского чиновника, американская разведка рассекретила попытки «вагнеровцев» поставить оборудование для войны в Украине из Мали.

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Чиновник уточнил, что ЧВК Вагнера успешно закупила оборудование, но также продолжает работать над закупкой мин, беспилотников, радаров и контрбатарейных систем у «контактов» в Мали для использования в Украине.

«Мы внимательно следим за этим», — добавил официальный представитель США.

ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских вояк для «помощи в обеспечении безопасности».

Попытки купить оружие у «турецких контактов»

Неназванный чиновник США добавил, что в начале февраля представители «вагнеровцев» встречались и с «турецкими контактами» с намерением «приобрести у Турции оружие и оборудование», которые затем могли бы быть использованы в Украине.

«ЧВК Вагнера напрямую поддерживает войну России против Украины, и мы выступаем против попыток любой другой страны помочь России через ЧВК «Вагнера», — сказал представитель США.

19 мая газета FT сообщила, что в конце прошлого года связанная с ЧВК Вагнера российская компания закупила десятки тысяч защитных касок в Китае для наемников, которые воюют в Украине.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По данным США, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.

С начала текущего года многие наемники ЧВК Вагнера были уничтожены в боях за Бахмут.

ЧВК Вагнера находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.