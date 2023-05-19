Связанная с ЧВК Вагнера компания закупила для наемников десятки тысяч касок в Китае — FT 19 мая, 15:58 По данным издания, каски были закуплены для завербованных ЧВК Вагнера российских заключенных на войну против Украину (Фото:Igor Russak/Reuters)

В конце прошлого года связанная с ЧВК Вагнера российская компания закупила десятки тысяч защитных касок в Китае для наемников, которые воюют в Украине, пишет FT со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

По данным издания, компании, которые связывают с бизнесом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для проведения операций в Африке, продолжают свободно экспортировать и импортировать товары на международных рынках, несмотря на западные санкции.

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Отмечается, что российская компания Broker Expert купила 20 000 касок из полимерных материалов у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре прошлого года. Тогда же, когда ЧВК Вагнера начала масштабную кампанию по вербовке российских заключенных для участия в войне против Украины.

Китайская компания утверждала, что каски предназначены для «игрового использования».

Удалось узнать, что были закуплены четыре партии касок общей стоимостью чуть более 2 млн долларов.

FT также обнаружила, что компания Broker Expert продолжала поставлять товары для операций ЧВК Вагнера уже во время вторжения РФ в Украину и действия санкций против частной армии Пригожина.

«Это подчеркивает очевидную неспособность западных санкций — которые включают такие меры, как замораживание активов и запрет на доступ к средствам — перекрыть возможность наемнической группировки финансировать себя за счет операций Пригожина по добыче природных ресурсов за рубежом», — говорится в материале.

Сам Пригожин заявил журналистам, что «никогда не слышал о названии компании», где закупались каски.

Затем он предложит FT прислать «большой пакет с грязным бельем, которое я буду собирать в течение недели или двух, чтобы вы могли изучить мои трусы, носки, использованную туалетную бумагу и все, что вам понравится».

В китайской компании заявили, что производили каски «для игровых целей» и не вмешиваются в государственные дела или военные вопросы. При этом удалось выяснить, что обычно компания занимается продажей женской одежды, поэтому отправка касок в Россию не вписывалась в общий режим работы. В российской импортной декларации на каски указано, что они «не предназначены для военного использования».

Там также добавили, что ничего не знают ни о Пригожине, ни о ЧВК Вагнера.

«Мы просто выполняем заказы, которые нам поступают, и подчиняемся закону, мы не стали бы поставлять ничего незаконного», — отметили там.

Представители Hangzhou Shinerain Import And Export Co также отказались объяснить, что подразумевается под «игровым использованием», или прислать фотографии шлемов в FT.

Интересен также тот факт, что крупная закупка компании Broker Expert в Китае во время полномасштабного вторжения РФ в Украину стала ее первым заявленным импортом в страну с 2017 года. На сайте российской компании говорится, что она поставляет оборудование для промышленной добычи и строительства.

За последние четыре года компания Broker Expert, не попавшая под санкции ни одного западного правительства, регулярно поставляла оборудование из России компаниям в Судане и ЦАР, против которых США ввели санкции за то, что они являются прикрытием для деятельности наемников ЧВК Вагнера.

В начале этого года FT сообщала, что Пригожин получил более четверти миллиарда долларов дохода от своей зарубежной империи природных ресурсов за четыре года до полномасштабного вторжения Москвы в Украину, несмотря на западные санкции.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По данным США, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.

С начала текущего года многие наемники ЧВК Вагнера были уничтожены в боях за Бахмут.

ЧВК Вагнера находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС.

