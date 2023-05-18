Пригожин оказался в ловушке. На что готов пойти лидер ЧВК Вагнера 18 мая, 19:13 NV Премиум

Какая ситуация сложилась вокруг Кремля

Попытка со стороны Пригожина сейчас о чем-то договориться с украинской разведкой очень вероятна. Просто по той причине, что Пригожин действительно оказался в ловушке. Буквально на прошлой неделе в комментарии коллегам я говорил, что самое ожидаемое с учетом его типа личности, с учетом того, что он абсолютный авантюрист сейчас, — это попытаться договориться о чем-то с Украиной.

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Потому что он видит: если он остается в Бахмуте, он может стать первой и главной жертвой контрнаступления, немедленно, как только оно полномасштабно начнется. А если он выходит, то обещают объявить его изменником родины и уж точно заберут у него ЧВК Вагнер, что лишит его всего его бизнеса, потому что за время войны он все свои дела завязал на ЧВК Вагнер.

Он немедленно потеряет и свой зарубежный бизнес — без силовой составляющей он не сможет его контролировать. А тогда встанет вопрос о том, что его оппоненты могут легко его ликвидировать. Соответственно, оказавшись в полной ловушке, он должен начать биться и должен, логически достраивая, попытаться начать о чем-то разговаривать с украинской стороной.