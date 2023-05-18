«ЧВК Вагнера суждено проиграть». Почему Бахмут стал ловушкой для Пригожина — Снайдер 18 мая, 00:25 Россияне считают Бахмут «вторым Сталинградом» (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Российское военное командование не зря отказалось вооружать отряды владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пишет в своей колонке историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Вероятное поражение наемников под Бахмутом должно ослабить позиции одного из ведущих пропагандистов путинского фашизма.



Пригожин в последнее время явно вносит «нотку диссонанса в путинизм», отметил Снайдер. Он резко критикует генералов, требуя преференций для своей вооруженной группы.

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