«Платить нечем». ЧВК Вагнера перестала вербовать наемников — росСМИ 7 сентября, 21:26 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Террористическая организация ЧВК Вагнер приостановила вербовку наемников, сообщает российские ресурсы Агентство и Медиазона.

Агентство утверждает, что в чате для родственников служащих ЧВК Вагнера в четверг, 7 сентября, появилось сообщение о том, что структура прекращает вербовку.

«В связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен», — написала, по данным СМИ, администратор чата на более чем 13 тысяч человек Ирина.

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Также информацию о приостановке набора наемников подтверждает источник Медиазоны, близкий к ЧВК. По его словам, вербовку решили приостановить из-за проблем с деньгами.

«Платить нечем», — сказал он.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.