В ГУР заявили, что не уверены на 100% в гибели Пригожина в авиакатастрофе 6 сентября, 14:54 В РФ подтвердили смерть Пригожина (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

Украинская разведка не может на 100% подтвердит гибель главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в РФ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Укринформу.

«Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты», — отмети он.

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Юсов не детализировал свои слова, но отметил, что в случае Пригожина еще нужно «некоторое время подождать».

«Я просто сосредоточусь на том, что мы можем подтвердить гибель Уткина и еще нескольких соратников Пригожина. Что касается самого главаря ПВК, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать», — резюмировал он.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.



Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.