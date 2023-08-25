Четыре вопроса после убийства Пригожина 25 августа, 20:13 NV Премиум

Если соединить все кусочки паззла в «деле Пригожина», начиная с июня, то Россия и Путин все равно выглядят слабее

Многие, в том числе и я, пришли к выводу, что Пригожин стал ходячим мертвецом, как только согласился на сделку, заключенную при посредничестве Лукашенко, и отозвал войска ЧВК «Вагнер», отказавшись от похода на Москву в июне. Путин — настоящий босс мафии, его власть основана на страхе, и он просто не мог допустить, чтобы Пригожину сошло с рук такое вероломство. Я думаю, что в июне большинство людей были просто удивлены тем, что Пригожин поддался на уговоры таких персонажей, как Лукашенко и Путин, и решил, что ему удастся после этого выжить. Единственной надеждой Пригожина, начавшего в июне мятеж, было довести его до конца.

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Для Путина убийство Пригожина показывает России и всему миру, что с ним никто не должен связываться — у него есть опыт устранения всех, кого он считает предателями, включая Пригожина, а также Литвиненко и Скрипаля. Путин также подводит к заключению о том, что, хотя мятеж показал его слабость, он снова в силе. Тем не менее, тот факт, что ему потребовалось почти два месяца, чтобы получить возможность убрать Пригожина, показывает, насколько слабой была его позиция в июне.

Его абсолютная жестокость вновь проявилась в том, что он решил убить не только Пригожина, но и остальных девять пассажиров самолета — правда, все пассажиры были соратниками Пригожина, но при чем тут пилоты и стюардесса? И, уничтожив самолет в воздухе, Путин продемонстрировал полное неуважение к возможным жертвам среди гражданского населения на земле. Конечно, целенаправленное отравление было бы не менее эффективным — ведь и отравление «Новичком» Скрипаля и Навального, и даже радиоактивные атаки на Литвиненко показали отсутствие малейшего беспокойства о сопутствующему ущербу, который мог быть огромным.

Но Путин хотел устроить грандиозное шоу — вновь явиться миру, почти в стиле терминатора со словами: «Я вернулся».

Однако во всем этом есть несколько вопросов. Я не сомневаюсь в том, что Пригожин мертв — никаких заговоров в стиле «Элвис жив». Тем не менее есть некоторые «но» …