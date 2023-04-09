Чечня находится на грани того, чтобы вспыхнуть — руководитель движения Единая сила объяснил, что мешает 9 апреля, 11:32 Чеченцы восстанут, как только поверят, что смогут добиться успеха, считает Джамбулат Сулейманов (Фото:André Widmer/Wikipedia)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV рассказал, что Чечня сейчас «на грани того, чтобы вспыхнуть», и объяснил, что этому мешает.

«Чечня действительно находится на грани того, чтобы вспыхнуть. И удерживает лишь то, что они не видят перспективы: если прямо сегодня выступить, это может быть [неудачным; нет гарантий], что не задавят их полностью и просто будут жертвы без результатов», - сказал Сулейманов в эфире Radio NV.

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По его словам, если у чеченцев появится малейшая надежда, что их выступление может иметь успех, «процесс пойдет по нарастающей».

Руководитель движения Единая сила предположил, что такое может произойти после переворота и смены власти в Москве.

«После этого переворота первой вспыхнет Чечня, я уверен. А потом уже, возможно, и мусульманские регионы России — Поволжье, Башкортостан, там тоже могут произойти какие-нибудь события. Потому что всех уже давно достало», – считает Сулейманов.

Он также рассказал, что с 2010 по 2015-2017 годы, когда появились чеченские блоггеры, люди в Чечне даже друзьям боялись говорить что-то критическое о семье Кадыровых.

«А сегодня, с началом украинской войны, этот страх просто упал. Сегодня люди уже открыто на улицах говорят что-то критическое по отношению к этой семье. Понимают, что время еще не пришло. Желание [Кадырова] быть во всем первом говорит только о страхах этого человека, о том, что он сам понимает, кем он есть. И он пытается всех убедить, что он первый, он самый-самый-самый. И вот этот миф рухнет. И процесс этого обрушения будет очень болезненным для семьи Кадыровых», — убежден Сулейманов.

Ранее спикер добровольческого чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев рассказал Radio NV, что кадыровцы считают, что Россия падет и им придется бежать куда-то, поэтому они покупают недвижимость за рубежом.

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова готовятся заменить, но у него еще есть шанс начать борьбу за независимость Чечни.

А глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев считает, что Северный Кавказ может быть независим от России, а Кадыров проживет столько, сколько и Путин.