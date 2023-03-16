Кадырова готовятся заменить, но у него есть шанс начать борьбу за независимость — политолог 16 марта, 16:57 Рамзан Кадыров и Владимир Путин во время встречи 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова готовятся заменить, но у него еще есть шанс начать борьбу за независимость Чечни.

Комментируя в эфире Radio NV встречу Кадырова с российским диктатором Владимиром Путиным, Давыдюк отметил, что «это уже подготовка замены Кадырова и для него есть супершанс».

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«Он же был в этой шкуре, когда сыну нужно убить отца и стать руководителем республики на 15-20 лет. Он понимает, что его малыша уже приглашают на смотрины, что его будут менять. И это просто уже последнее слово перед казнью. Поэтому для него это супершанс начать борьбу за независимость», – сказал политолог.

Он выразил мнение, что первоначальный план Кадырова — получить должность министра обороны, спикера или премьера «канул в Лету».

«Он не сможет им стать, уже видно. И Путин это показал. Поэтому ему нужно сражаться за независимую Ичкерию, отсоединяться, становиться независимым эмиратом. И работать с исламскими странами нормально – с Турцией, Эмиратами, Саудовской Аравией. Я думаю, ему очень понравилось бы встречаться с Мухаммедом ибн Салманом, больше, чем служить Путину или вытирать ему обувь», — считает Давыдюк.

13 марта Кадыров встретился с Путиным, причем на обнародованном в соцсетях видео можно заметить явную неуверенность Кадырова. Он нервно перебирал свои записи, распечатанные огромным шрифтом, также пользователи обратили внимание на его дрожащий голос, заикание и сильную одутловатость, которая может быть связана с серьезными проблемами со здоровьем.

В начале марта СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Закаев ранее заявлял в эфире телеканала Freedom, что Кадыров болен и наркозависим – он 15 лет употребляет «энергетические таблетки».

«И сегодня он стал полностью зависим от этих таблеток и какая-то наркотическая зависимость. Он не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но для лечения, чтобы его немного привести в сознание», — сказал Закаев.

Журналист Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщил в Twitter, что у Кадырова отказывают почки.

«Пригожин хочет убить Кадырова (и может), но за преждевременной смертью Кадырова может стоять еще одна страшная болезнь (тот же гепатит С)», — написал Смарт.

4 марта Путин неофициально встретился с 17-летним сыном Рамзана Кадырова Ахматом.