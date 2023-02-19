«Кадыров будет жить пока и Путин». Северный Кавказ может стать независимой от Москвы республикой. Какая роль Украины — интервью с Закаевым 19 февраля, 11:12 Эксклюзив NV Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев (Фото:Скриншот с видео I NEWS (Ichkeria News))

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев считает, что Северный Кавказ может быть независим от России.

По его мнению, народы могут объединиться и создать конструкцию, существовавшую после Первой мировой войны, — Горскую республику.

Почему этот сценарий реалистичен и что должна сделать Украина, рассказал Закаев в интервью Radio NV.

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— В истории была Горская республика, это было объединение народов Северного Кавказа. Она существовала приблизительно в то же время, когда и Украинская Народная республика. И приблизительно в одно и то же самое время они были уничтожены Советским Союзом, красной армией. Я знаю, что вы рассматриваете Горскую республику как возможную концепцию для народов Кавказа в будущем. Могли бы вы об этом рассказать?

— Да, спасибо, что вы затронули эту тему. Она на самом деле сегодня уже у всех на слуху. Произошло это буквально 31 января: в Европарламенте проходила конференция — форум свободных народов России. Это был пятый форум. И там, как один из вариантов, если рассматривать демонтаж или трансформацию России, российской империи и новое какое-то государственное образование, я просто освежил историческую память всем, что в такое время и в такой период была такая республика.

Это была конфедерация народов Кавказа, семь штатов входило туда. И образована она была в 1918 году.

Что удивительно: когда мы рассматривали вопросы, связанные с Украинской народной республикой, я обнаружил проект договора, который готовился к подписанию директорией УНР и Горской республикой. Это был тот период после Первой мировой войны. Великобритания, Франция не стали защищать и устанавливать дипломатические отношения с Горской республикой, также и с УНР. Но в тоже время Горская республика была признана Турцией, Австро-Венгрией, десятки стран признали ее. И она просуществовала ровно три года.

Они просто одновременно и возникли — УНР и Горская республика — но они еще тогда рассматривали вопрос о взаимодействии, взаимоподдержке и взаимопомощи. Вот этот договор или проект договора, который был подготовлен в тот период, очень интересен, очень символичен именно в данное время, сейчас. И поэтому я передал этот документ и вашему руководству. И мы тоже очень внимательно сейчас изучаем этот вопрос.

Я уверен в том, что, если рассматривать вопрос о демонтаже, о трансформации России в какое-то другое государственное образование, эта часть Кавказа должна и может стать субъектом международного права на конфедеративных принципах. Они могут создать вот такое новое государственное образование. Велосипед изобретать не надо, это уже было: оно было и сформировано, и существовало, и было признано.

И поэтому возврат к этой конструкции, к этому проекту я считаю вполне реальным. И поэтому я это озвучил на форуме 31 января в Европарламенте.

— А сейчас в тех странах, которые входили в это объединение Горской республики, есть ли ростки того, что подобное объединение возможно? Или все-таки мы больше говорим об историческом явлении, которое уже было и все?

— Я очень хорошо помню события 1990-ых годов. В 1990-ые годы прошел так называемый парад суверенитетов. Практически все эти республики, которые тогда входили в Горскую республику, в эту конфедерацию, приняли декларации о государственном суверенитете в 1990—1991 году. Кроме Ингушетии и Дагестана. Остальные республики, которые ранее входили в эту конфедерацию, они приняли декларацию о государственном суверенитете.

Однако в 1992 году эти республики подписали федеративный договор с Россией и получилось так, что появилось новое государственное образование. На месте советской империи должна была стать РФ. Ранее завоеванные Россией колониальные республики вошли в состав и создали новое государственное образование. И это было абсолютно легитимно.

Тогда Татарстан долгое время не подписывал договор. Но в 1993 году они убедились, что это есть новое государственное образование, за Татарстаном признавался полный суверенитет, национальная независимость, и они пошли на соглашение, разграничение полномочий с центром. Чеченская республика такой договор не подписала, остальные все — подписали.

Почему я сейчас об этом говорю? Когда сегодня говорят, что для того, чтобы эта республика была воссоздана (Горская республика или конфедерация), сначала эти народы должны пройти этап становления как суверенные республики и как субъекты международного права. Этот этап эти республики уже прошли!

Несмотря на то, что федеративный договор, подписанный в 1992 году, Россия в одностороннем порядке денонсировала, потому что этот договор был подписан на 10 лет — с 1992 по 2002 годы. В 2002 году Путин отказался пролонгировать это соглашение, они создали новую структуру. И эти республики снова были лишены права на свободу, право на свободное исповедание религии, избрание руководителя — всех элементов, которые необходимы для сохранения как этноса, эти народности лишились! И сегодня у них есть полное право вернуться к статус-кво до 1992 года — перед тем, когда они подписывали вот этот федеративный договор, который Россия сама в одностороннем порядке денонсировала.

Дополнение к этому: месяца два назад в Ингушетии создан государственный комитет независимости. И они приняли уже декларацию о государственном суверенитете. Это произошло сейчас, несколько месяцев назад. Это действительно историческое событие. Да, очень долго среди ингушей были те, которые еще с кавказской войны воевали за свободу, за независимость. Но в большинстве своем они оставались с Россией. Но именно сейчас (это связано с войной в Украине) ингушский народ создал государственный комитет по государственному суверенитету, декларацию приняли.

И тот же процесс готовится сегодня и в Дагестане. То есть, когда Дагестан примет декларацию о государственном суверенитете, у всех республик, которые входили в 1918 году в конфедерацию народов Северного Кавказа, в правовом отношении есть все основания снова воссоздать [республику].

А как это будет происходить? Конечно, с ними надо работать. В первую очередь этот проект должны поддержать США, которые уже находятся на Кавказе; это Украина, которая граничит с Горской республикой; ЕС и Турция. Вот эти четыре субъекта, включая ЕС, как одно европейское государство, должны быть заинтересованы. На мой взгляд, такой интерес у них есть у всех.

Думаю, что Украина обязана рассматривать серьезно вот этот проект воссоздания и восстановления Горской республики или конфедерации народов Кавказа. Включая Краснодарский край и Ставрополь.

— При этом мы видим, как Кремль старается удержать эти республики. В Чечне речь идет о терроре. И при этом мы видим, как щедро одаривают марионетку Кремля Рамзана Кадырова. Недавно было расследование ВВС о том, какие активы получают приближенные к Кадырову люди. Идет речь о 25-летнем «бизнесмене». Его отец — замглавы Министерства строительства, дядя один из тех, кто вторгся в Украину среди кадыровских войск. И его брат — вероятный организатор убийства Бориса Немцова. И сейчас на этого 25-летнего «бизнесмена» записана половина металлургического комбината Ильича в оккупированном, разрушенном Мариуполе. Мы понимаем, что эти так называемые тик-ток войска Кадырова не играли важную роль во вторжении в Украину. Неужели Путин стал жертвой тик-ток пропаганды? Как вы оцениваете эти щедрые подарки Кадырову?

— Путин и сегодняшние кремлевские владельцы стали заложниками собственной пропаганды. Они действительно верят в то, что они пытались внушить окружающему миру — и международному, и российскому сообществу. А на самом деле это политики, гангстеры, бандиты, разбойники — люди, у которых нет абсолютно никаких морально устойчивых принципов в этой жизни.

Для них самое главное — предательство, возведенное в ранг героизма в России. И сегодня Путин пытается поощрять предателей. Но дело в том, что, если мы говорим о народах Северного Кавказа, Путин дает подачки тем своим ставленникам, которые сегодня узурпировали власть в этих национальных республиках и эксплуатируют это население, заявляя о своей личной лояльности и преданности Путину.

До войны в Украине это отчасти работало. Потому что примером и страшилкой была Чечня, которая восстала против этого и начала бороться за свободу и независимость. Более 300 тысяч убитых, 40 тысяч из них — дети. Это та цифра, которую озвучили официальные структуры российской власти. И для всех других народов Кавказа, которые где-то могли подсознательно думать о свободе, о независимости, о сохранении национальной идентичности, культуры, это являлось очень большим показателем, что может быть с ними.

И пропаганда о том, что Кадыров старший спас чеченский народ от физического уничтожения, работала до начала войны. Но когда Путин и Кадыров начали загонять в Украину в качестве пушечного «мяса» представителей вот этих национальных образований, сегодня очень серьезно задумываются над тем, что их ждет.

И поэтому все дискуссии по поводу того, что Россия должна быть демонтирована, и народы, национальности, находящиеся в колониальной зависимости от России, должны получить свободу, это сегодня становится главным.

А то, что Путин пытается какими-то подачками привязывать целые национальности к преступлениям, которые он совершает в Украине, и делает их частью этой преступной войны, это сейчас не работает. В основном население уже очень четко понимает, что происходит, что это за война. И самое главное, что за интересы у Кремля и ставленников в этих национальных образованиях.

И мне кажется, что работа, которую мы ведем и в плане пропагандистском, и в информационном, очень сильное оказывает влияние на эти умы, на настроения этих людей. И они очень близки к тому, что они скажут: хватит, теперь конец всему, что вы делаете. И мы должны сделать эту работу.

— Кадырову даже присвоили звание «отец нации». Это что такое?

— Ему это звание присвоило его окружение. В народе как называли его незаконно рожденным, так и называют.

Сегодня народ и нация, чеченцы очень серьезно дистанцировались от существующего режима, они пытаются выжить самостоятельно. Они не смирились с тем, что происходит. Но они вынуждены терпеть это, чтобы не подвергнуть себя еще более жестким наказаниям. И если в других регионах России за инакомыслие сажают в тюрьму, в Чечне это смерть — человек просто исчезает и его нет. И поэтому приходится терпеть.

Но нет никакого влияния на самом деле у Кадырова, кроме вот этой силы, которая за ним стоит и давит, гнобит этот народ, никакого авторитета в народе у него нет.

Они посягнули на святая святых. В чеченском обществе устоявшиеся традиционные устои — это парламент, глава республики, военные, полководец. Эти структуры издревле существовали в народе и они сохранили очень большое значение в чеченском обществе. А Путин поставил задачу Кадырову и его окружению разрушить чеченцев и чеченское общество изнутри. А для этого что нужно? Для этого нужно разрушать многовековые устои вот этого общества — традиции, обычаи, законы, культуру. Вот на это все и посягает Кадыров, вернее Путин через Кадырова.

— Кадыров реагировал на слова премьер-министра Польши, который совершенно открыто сказал о том, что Чечня, Ичкерия должна быть независимой. И Кадыров вдруг неожиданно стал говорить о том, что «мы-то боролись за независимость Ичкерии, и вы, европейцы, нас не поддержали». А с каких пор Кадыров стал борцом за независимость Ичкерии? Есть ли кто-то в Чечне, кто в это верит?

— Нет, конечно. Абсолютно никто в это не верит. Каждый раз комментировать Кадырова и его высказывания даже как-то уже не совсем правильно. Я думаю, что нам не стоит обращать внимание на его высказывания, на то, что он делает. Нужно понимать, что это часть путинской системы, несмотря на то, что он чеченоговорящий. А таких чеченоговорящих оказалось в республике очень много.

Никогда ни он, ни его отец не воевали за независимость. Никогда этого не было. И все это сегодня понимают. А его высказывания было связано только с тем, чтобы сказать, что это когда-то было очень давно, в прошлом, это осталось там, и чеченцы это забыли, как кошмарный сон, хотя и вы виноваты. И сегодня нет ничего — ни государства нет чеченского, ни людей, которые отстаивают эту независимость, нет легитимных структур власти. Они перестали существовать. Потому что они видят, что происходит сегодня.

Благодаря той ситуации, которая сложилась в Украине, благодаря украинской Раде, которая признала Чеченскую республику оккупированной территорией, снова в международной повестке появилась чеченская тема, как независимое, суверенное государство. Это кошмар для Кадырова и его окружения. Они уверовали в то, что все, что они сделали, было на благо чеченского народа. И они хотели войти в историю именно героями и спасителями чеченского народа.

Если разрушается этот миф, он не национальный герой, он национал-предатель. И он, и его потомки, и дети должны нести ответственность. Не потому что они являются его детьми, потому что он их сегодня привязал к этой системе, к этой преступной войне. Нужно сделать все сегодня, предпринимать меры, чтобы ни он, ни его окружение свободно не шастали по миру. Нужно возбуждать уголовные дела, подавать на них в Интерпол, чтобы их блокировать. Уже надо начать преследовать военных преступников — и Кадырова, и все его окружение.

Думаю, все, что он сегодня говорит, исходит из страха, что его мир, который он создал, и Путин ему создал, разрушается. И он это понимает. И, скорее всего, это крик души, чем какое-то логическое политическое заявление.

— Я на эту тему разговаривал с имамом Крыма Айдером Рустемовым, он крымский татарин, общался с чеченцами, которые находятся в украинском плену. После этого Кадыров угрожает смертью имаму Крыма, говорит, что его нужно убить. Но в разговоре он затронул такую тему: говорит, что, наверное, Кадырову все-таки тоже неприятно, что все говорят про него, как про пса Путина, как про предателя. И что, возможно, где-то есть частица, которая хочет верить в то, что он вообще-то борец за свободу и независимость. Можете ли вы представить себе, что Кадыров сейчас говорит «отсоединяемся от Москвы, независимость Ичкерии».

— Айдер говорил со всеми российскими пленными, мусульманами. А мне удалось поговорить с чеченцами. На самом деле, это роботы. Я им задавал вопросы: зачем вы здесь, почему вы здесь? Я начал у них спрашивать, потому что я на 100% знаю, в Чечне нет ни одной семьи, которая не пострадала бы в результате российской агрессии.

Я им начал задавать вопросы: «Кто у вас погиб в семье? Дядя, отец, брат, кто?» У каждого из них есть люди, которые погибли в результате российской агрессии. И я спрашиваю, почему вы здесь? Разные причины. Но на самом деле, они абсолютно зомбированы. Они считают, что приехали за правое дело. Они считают, что они таким же образом пытаются спасти украинский народ.

Но это их какая-то оправдательная мотивация. Я им сказал: ничего подобного. Я и сейчас говорю, эти люди несут полную ответственность за то, что они оказались на территории Украины. Они все подписали контракт и сегодня являются контрактниками. То есть, наемниками. Они пришли с оружием в руках в Украину убивать украинцев. Им отдали приказ, и они будут это делать.

Это те люди, которых Путину удалось за эти 20 лет сделать манкуртами. Они помнят, что у них кто-то погиб, кто-то умер, но они причинную связь уже теряют с прошлым. Но, Слава Всевышнему, их немного. Вот, что нас утешает.

А теперь относительно вашего вопроса. Конечно, Кадыров никогда на это не пойдет. Он мог бы пойти: предавший раз, предаст второй раз. Но дело в том, что он понимает: как бы он не поступил, прощения ему за то, что он сделал, нет. Он живет до тех пор, пока существует Путин.

Никакие его политические заявления, никакие попытки сегодня сказать «я сделал так и теперь я буду за независимость» не работает для него. Он должен предстать перед судом и нести ответственность за те злодеяния, которые он совершил в Чечне, к которым он причастен в Украине и в других регионах — и на Кавказе, и в России. И поэтому для него жизнь — это столько, сколько существует путинский режим и Путин. Все! На этом заканчивается его эпоха. Никакого политического будущего, несмотря ни на какие его заявления, у этого человека нет.