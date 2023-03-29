«Кадыров теряет контроль». В соцсетях обсуждают бой в Гудермесе, насмехаясь над чеченским диктатором 29 марта, 11:55 В соцсетях отмечают, что режим Кадырова начинает расшатываться (Фото:Скриншот видео t.me/RKadyrov95)

В ночь на среду, 29 марта, в чеченском Гудермесе произошло боевое столкновение между местными повстанцами и людьми кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.

По имеющимся данным, двое вооруженных мужчин атаковали местное РОВД, после чего несколько часов шла перестрелка, в результате которой они были убиты.

Несмотря на это, многие увидели в этом признаки неотвратимого падения Кадырова, все больше теряющего свой диктаторский авторитет, а вместе с ним и контроль над Чечней.

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Я хочу бачити кадирова в такому мертвому стані ДОн... — EL-Mira (@ENovosolova) March 29, 2023

В связи с этим пользователи соцсетей уже буквально в предвкушении эскалации ситуации, которая в итоге может привести и к краху самой РФ.