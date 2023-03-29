«Кадыров теряет контроль». В соцсетях обсуждают бой в Гудермесе, насмехаясь над чеченским диктатором

29 марта, 11:55
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В соцсетях отмечают, что режим Кадырова начинает расшатываться (Фото:Скриншот видео t.me/RKadyrov95)

В соцсетях отмечают, что режим Кадырова начинает расшатываться (Фото:Скриншот видео t.me/RKadyrov95)

В ночь на среду, 29 марта, в чеченском Гудермесе произошло боевое столкновение между местными повстанцами и людьми кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.

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По имеющимся данным, двое вооруженных мужчин атаковали местное РОВД, после чего несколько часов шла перестрелка, в результате которой они были убиты.

https://twitter.com/visegrad24/status/1640855669967400960
https://twitter.com/albafella1/status/1640820928618680328
https://twitter.com/holodmedia/status/1640965804979003394

Несмотря на это, многие увидели в этом признаки неотвратимого падения Кадырова, все больше теряющего свой диктаторский авторитет, а вместе с ним и контроль над Чечней.

Видео дня

https://twitter.com/SaaP51417091/status/1640949560469073921
https://twitter.com/dejavu3249/status/1640991818190921728
https://twitter.com/R4C4806JWM0zUCU/status/1640911407452418048
https://twitter.com/AdamSmi76391303/status/1640872488056897536
https://twitter.com/putenxuilo/status/1640880675258597379
https://twitter.com/valenti59996337/status/1640988500689338368
https://twitter.com/DavydAlex3/status/1640946493208113154
https://twitter.com/Longriel/status/1640844857710190593
https://twitter.com/BaiArtur_/status/1640824368585666560

В связи с этим пользователи соцсетей уже буквально в предвкушении эскалации ситуации, которая в итоге может привести и к краху самой РФ.

https://twitter.com/Rollin666777/status/1640856665271709696
https://twitter.com/ScammerinSlava/status/1640857594431414272
https://twitter.com/ravroberts/status/1640861950673317889
https://twitter.com/Richard_Ewins/status/1640873391514083328
https://twitter.com/Ant_one2112/status/1640858219194073091
https://twitter.com/GT67/status/1640967266941513733
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Чечня Рамзан Кадыров Перестрелка Война России против Украины

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