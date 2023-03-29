«Кадыров теряет контроль». В соцсетях обсуждают бой в Гудермесе, насмехаясь над чеченским диктатором
В соцсетях отмечают, что режим Кадырова начинает расшатываться (Фото:Скриншот видео t.me/RKadyrov95)
В ночь на среду, 29 марта, в чеченском Гудермесе произошло боевое столкновение между местными повстанцами и людьми кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.
По имеющимся данным, двое вооруженных мужчин атаковали местное РОВД, после чего несколько часов шла перестрелка, в результате которой они были убиты.
Несмотря на это, многие увидели в этом признаки неотвратимого падения Кадырова, все больше теряющего свой диктаторский авторитет, а вместе с ним и контроль над Чечней.
В связи с этим пользователи соцсетей уже буквально в предвкушении эскалации ситуации, которая в итоге может привести и к краху самой РФ.