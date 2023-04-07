«Первым под прицелом окажется Кадыров». Чечня вспыхнет после развала России — интервью с руководителем движения Единая сила Сулеймановым 7 апреля, 16:28 Эксклюзив NV Владимир Путин и Рамзан Кадыров во время встречи 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

После развала РФ или же после политических потрясений в России первым под прицелом окажется именно марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров, убежден Джамбулат Сулейманов, руководитель чеченского движения Единая сила.

Он также считает, что после переворота в стране-агрессоре первой вспыхнет Чечня, а затем и мусульманские регионы России.

В интервью Radio NV Сулейманов рассказал больше о настроениях в Чечне и влиянии российской пропаганды.

Видео дня

— Появилась запись, на которой мы слышим мотивационную речь, что чеченцам пора освобождать родную землю. Я процитирую: «Первый человек, который будет под прицелом после поражения России в войне против Украины — это Кадыров. Чеченцы готовы умереть. Для них это лучше, чем жить в рабстве. Россия уничтожила самых достойных наших сынов». Что символизирует это видео? Означает ли это, что момент, когда под прицелом окажется Кадыров, он приближается?