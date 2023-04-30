Великобритания планирует закупить для ВСУ ракеты дальностью 100−300 километров

30 апреля, 01:51
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Британия закупит ракеты для Украины (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Британия закупит ракеты для Украины (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Министерство обороны Великобритании опубликовало список вооружения, которое планирует закупить для украинской армии.

На сайте Минобороны сообщается, что военная техника будет закуплена для нужд Сил обороны в рамках фонда поддержки Украины.

Британия также закупит оборудование для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ, а также для производства артиллерийских или танковых боеприпасов

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Для обеспечения мобильности Минобороны закупит:

  • средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а также бронированные машины разминирования;
  • бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;
  • среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) - 70 (T);
  • мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) - 70 (T);
  • транспортеры тяжелой техники, способные перевозить основные боевые танки.
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Планируется также закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском. Полезная нагрузка – 20-490 кг. Требования к ракетам:

  • низкая вероятность перехвата (LPI)4;
  • включает возможность планирования миссии;
  • гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);
  • способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара;
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Для усиления украинского ПВО Минобороны закупит:

  • сенсоры для обнаружения и отслеживания низко летящих крылатых ракет. (<50 м), беспилотников и/или баллистических ракет;
  • ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;
  • экспедиционных заграждений для защиты объектов критической инфраструктуры - военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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