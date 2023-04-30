Великобритания планирует закупить для ВСУ ракеты дальностью 100−300 километров
Британия закупит ракеты для Украины (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)
Министерство обороны Великобритании опубликовало список вооружения, которое планирует закупить для украинской армии.
На сайте Минобороны сообщается, что военная техника будет закуплена для нужд Сил обороны в рамках фонда поддержки Украины.
Британия также закупит оборудование для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ, а также для производства артиллерийских или танковых боеприпасов
Для обеспечения мобильности Минобороны закупит:
- средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2, а также бронированные машины разминирования;
- бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;
- среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) - 70 (T);
- мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) - 70 (T);
- транспортеры тяжелой техники, способные перевозить основные боевые танки.
Планируется также закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском. Полезная нагрузка – 20-490 кг. Требования к ракетам:
- низкая вероятность перехвата (LPI)4;
- включает возможность планирования миссии;
- гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);
- способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара;
Для усиления украинского ПВО Минобороны закупит:
- сенсоры для обнаружения и отслеживания низко летящих крылатых ракет. (<50 м), беспилотников и/или баллистических ракет;
- ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;
- экспедиционных заграждений для защиты объектов критической инфраструктуры - военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.