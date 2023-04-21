В рамках формата Рамштайн Украина получила оружия на 55 миллиардов долларов — Пентагон
Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в рамках работы стран в формате Рамштайн Украине было передано оружия более чем на 55 миллиардов долларов.
«В целом члены этой Контактной группы предоставили Украине более 55 миллиардов долларов помощи в области безопасности. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи», — заявил Остин.
Он отметил, что США предоставили военную помощь на 35 миллиардов долларов.
«С момента начала полномасштабного вторжения России мы предоставили Украине более $35 млрд помощи в сфере безопасности. И я горжусь прогрессом, которого мы добились вместе», — заявил глава Пентагона.
21 апреля состоится очередная встреча Контактной группы обороны Украины в формате Рамштайн.
Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече должны обсуждать предоставление украинской армии дальнобойного оружия.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.