В рамках формата Рамштайн Украина получила оружия на 55 миллиардов долларов — Пентагон 21 апреля, 13:30 Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в рамках работы стран в формате Рамштайн Украине было передано оружия более чем на 55 миллиардов долларов.

«В целом члены этой Контактной группы предоставили Украине более 55 миллиардов долларов помощи в области безопасности. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи», — заявил Остин.

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Он отметил, что США предоставили военную помощь на 35 миллиардов долларов.

«С момента начала полномасштабного вторжения России мы предоставили Украине более $35 млрд помощи в сфере безопасности. И я горжусь прогрессом, которого мы добились вместе», — заявил глава Пентагона.

21 апреля состоится очередная встреча Контактной группы обороны Украины в формате Рамштайн.

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече должны обсуждать предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.