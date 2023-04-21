В рамках формата Рамштайн Украина получила оружия на 55 миллиардов долларов — Пентагон

21 апреля, 13:30
Поделиться:
Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в рамках работы стран в формате Рамштайн Украине было передано оружия более чем на 55 миллиардов долларов.

Читайте также:
В повестке дня — три ключевых вопроса. В Германии проходит 11-я встреча союзников Украины в формате Рамштайн — главное

«В целом члены этой Контактной группы предоставили Украине более 55 миллиардов долларов помощи в области безопасности. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи», — заявил Остин.

Видео дня

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1649327136031887361

Он отметил, что США предоставили военную помощь на 35 миллиардов долларов.

«С момента начала полномасштабного вторжения России мы предоставили Украине более $35 млрд помощи в сфере безопасности. И я горжусь прогрессом, которого мы добились вместе», — заявил глава Пентагона.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1649327702867058688

21 апреля состоится очередная встреча Контактной группы обороны Украины в формате Рамштайн.

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече должны обсуждать предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

Читайте также:
Новый Рамштайн. Ждать ли Украине прорыва — мнение посла Германии

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X