Демократическая партия давит на Байдена в вопросе передачи Украины F-16 и ATACMS — The Hill 29 апреля, 03:53 Ряд американских политиков и военных поддерживают передачу Украине самолетов F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Американские политики от Демократической партии давят на Белый дом по вопросу поставок в Украину самолетов F-16 и ракет ATACMS.

Об этом сообщает The Hill.

Издание отмечает, что начать поставки самолетов и ракет требуют также представители Республиканской партии в Конгрессе.

Среди давящих на Белый дом демократов издание называет, в частности, Джейсона Кроу, Ричарда Блументаля, Шелдона Уайтхауса, Джареда Голдена и Марка Келли. Их позицию поддерживают и военные лидеры США.

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Отмечается, что повод для оптимизма по поставкам F-16 и ATACMS дает то, что США согласовали отправку танков Abrams, хотя ранее заявляли о невозможности такого шага.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.