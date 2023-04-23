Американский генерал по промедлению поставок оружия Украины: Не воспринимаю политические отмазки 23 апреля, 17:57 Ходжес не понимает, почему Украине не передают все виды необходимого вооружения (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Генерал-лейтенант США в отставке бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал «политическими отговорками» промедление с поставками для ВСУ дальнобойных ракет.



Он подчеркнул, что гордится тем, что уже сделали США для помощи ВСУ, но уверен, что правительство может найти пути расширения видов вооружения, которое передают украинской армии.

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«Надеюсь, что союзники найдут решение, как увеличить возможности Украины. Даже если США, например, не предоставят ATACMS», - заявил Ходжес.

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Военный говорит, что в данный момент не важно, какой именно тип вооружения или боеприпасов будет использовать украинская армия. Важно дать возможность обстреливать российские военные объекты вглубь оккупированных территорий.

«На самом деле я предпочитаю не говорить о конкретном виде вооружения. Скорее – о способностях; о способности Украины сделать Крым недоступным для россиян; о возможности наносить удары по Севастополю, по Сакам, по Джанкою. А чем эти удары будут нанесены — дроном Grey Eagle, ATACMS, GLSDB или Storm Shadow, — неважно. Дайте Украине возможность нанести такие удары для того, чтобы они их наносили», — заявил Ходжес.

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1 апреля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии не будут передавать дальнобойные ракеты ATACMS.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность. Есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, также британцы обладают рядом систем», — заявил Милли.