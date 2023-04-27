В Великобритании подготовку прошли уже 14 тысяч украинских военнослужащих 27 апреля, 17:24 В Британии продолжается обучение украинских военных (Фото:Александр Павлюк/Telegram)

По состоянию на 27 апреля 14 тысяч украинских военных вернулись защищать Родину после обучения в Великобритании.

Об этом заявил младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон, сообщает Sky news.

Он заявил, что «вполне очевидно», что Великобритания является лидером в Европе.

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«Мы инициировали создание Международного фонда для Украины, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, является действительно значительным достижением», — отметил Меррисон.

По словам чиновника, Великобритания также помогает преследовать военные преступления РФ. «В каждом измерении в этой стране мы играем ведущую роль», — отметил он.

Меррисон также сообщил, что 14 тысяч украинских военнослужащих вернулись защищать свою Родину после обучения в Великобритании.

Он добавил, что Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году.